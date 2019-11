Con quella rimediata nella 12esima giornata di Serie A, si allunga a nove la striscia di sconfitte in campionato dei rossoneri nel nuovo stadio dei biaconeri.

di Redazione Fox Sports - 11/11/2019 14:49 | aggiornato 11/11/2019 14:54

Uno stadio che ha le sembianze di un incubo. Il Milan ha perso 1-0 all'Allianz Stadium contro la Juventus nel match della 12esima giornata di Serie A. A decidere la sfida è stato un gol di Paulo Dybala nel finale di partita, dopo che i rossoneri si erano fatti apprezzare per lunghi tratti della gara e avevano impensierito a più riprese Szczesny.

Con quella rimediata ieri, sono nove di fila i ko in campionato dei rossoneri nell'impianto inaugurato nella stagione 2011/12, dopo la quale la Vecchia Signora ha sempre vinto lo Scudetto e si è abituata a lasciare le briciole agli avversari a casa propria. Ne sa qualcosa il Diavolo che da quelle parti non conosce praticamente altro risultato se non la sconfitta, nonostante sia la squadra che storicamente ha battuto più volte la Juve (49, mentre 54 sono i pareggi e 66 le sconfitte).

In dodici precedenti, considerando anche la Coppa Italia, il bilancio è di 11 vittorie juventine e un pareggio per 2-2 nella semifinale di ritorno della Coppa Italia 2011/12. Un risultato quest'ultimo che ha comunque premiato il club torinese visto il successo per 2-1 all'andata.

Eppure su 810 minuti giocati dal Milan allo Stadium, la Juve è stata in vantaggio solo per il 27% del tempo (219'), a testimonianza di come gli incontri siano sempre stati equlibrati (sui 16 gol dal Milan, 10 sono stati segnati nell'ultima mezzora di partita). L'ultimo successo del Milan risale al 2011, quando la Juve giocava ancora allo Stadio Olimpico e la squadra allora allenata da Massimiliano Allegri si impose 1-0 grazie al gol di Gennaro Gattuso.

