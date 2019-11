La Football Association non punirà il manager catalano per l'atteggiamento tenuto al termine della partita con l'arbitro Michael Oliver.

di Redazione Fox Sports - 11/11/2019 15:42 | aggiornato 11/11/2019 15:47

Nessun danno oltre la beffa. All'indomani della sconfitta patita dal Manchester City ad Anfield contro il Liverpool, arriva la notizia che la Football Association non prenderà alcun provvedimento nei confronti di Pep Guardiola, furioso al triplice fischio per la direzione arbitrale di Michael Oliver.

A fine partita il manager catalano si è diretto a centrocampo e ha stretto energicamente e polemicamente la mano alla terna arbitrale ripetendo ad alta voce: "Thank you very much!". Poi in confernza l'ex tecnico del Barcellona ha dichiarato:

Non mi fate domande sull'arbitro, andate dal designatore Mike Riley e vedete se vi risponde. Dovete andare dai grandi capi, io mi sono stufato di venire qui e e spiegare perché una volta viene fischiato fallo di mano e una volta no. Comunque faccio le mie congratulazioni al Liverpool, ma posso solo complimentarmi con i miei. Poche squadre sarebbero in grado di giocare così ad Anfield, che penso sia lo stadio più difficile del mondo per le avversarie del Liverpool. Abbiamo iniziato alla grande, giocando con coraggio, poi loro hanno fatto due tiri e due gol, eppure abbiamo reagito. È stata una delle prestazioni migliori da quando sono qui: dobbiamo continuare così