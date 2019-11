Sean Cox non andava allo stadio proprio dal 24 aprile 2018, è tornato in occasione di una partita che potrebbe valere un pezzetto di Premier League visto che i Reds sono volati a +9 sui Citizens.

Da quel maledetto giorno il 53enne è costretto su una sedia a rotelle, ma non ha perso il sorriso e la voglia di vedere la squadra del suo cuore. A fine partita Sean è sceso negli spogliatoi e ha incontrato Jurgen Klopp per festeggiare il successo insieme a lui.

Un pomeriggio da ricordare per tutti i tifosi del Liverpool, uno in particolare. Ad Anfield, per assistere al big match vinto 3-1 dai Reds contro il Manchester City, c'era anche Sean Cox, il tifoso gravemente ferito da un supporter della Roma durante gli scontri scoppiati il 24 aprile 2018 prima della semifinale d'andata di Champions League.

