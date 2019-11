Il pullman che trasportava il Lione al Velodrome è stato preso di mira con sassi e bastoni: ingenti i danni al mezzo.

11/11/2019

Una serata ad altissima tensione. Nel match valido per la 13esima giornata di Ligue 1 tra Marsiglia e Lione, la squadra di André Villas-Boas si è imposta per 2-1 grazie alla doppietta di Dimitri Payet (di Dembele la rete ospite) ed è volata al secondo posto solitario a quota 22 punti. La formazione di Rudi Garcia è invece rimasta a 16 punti al 14esimo posto. Per l'ex allenatore della Roma è stata la fine di una serata iniziata tra il terrore.

Assaltato il pullman del Lione a Marsiglia: tre finestrini in frantumi

Il pullman che ha trasportato il Lione al Velodrome è stato infatti assaltato con sassi e bastoni e seriamente danneggiato. Tre finestrini sono andati in frantumi ma fortunatamente non si registrano feriti. "Siamo caduti in un'imboscata. Se continua così, non giocheremo", aveva detto prima della partita il presidente del Lione, Jean-Michel Aulas. La partita si è poi giocata e la sua squadra è stata sconfitta.