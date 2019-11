Il noto youtuber statunitense, reduce dalla sconfitta patita nel rematch contro KSI, potrebbe anche debuttare nelle mixed martial arts: ipotesi percorribile?

di Massimiliano Rincione - 11/11/2019 08:32 | aggiornato 11/11/2019 08:37

Dopo esser passato da YouTube ad un ring di boxe, Logan Paul potrebbe concretamente fare un salto nelle MMA. Sì perché dopo la sconfitta arrivata per mano di KSI, altra star del web con cui aveva pareggiato nel loro primo incontro, lo statunitense potrebbe anche pensare di fare una capatina nell'ottagono. D'altronde, sui social non sono certo mancati i callout da parte di esponenti degli sport da combattimento come Dillon Danis, pluripremiata cintura nera di BJJ - nonché fighter Bellator - che ha più volte chiesto un match di pugilato contro Paul.

Una chiamata che però dovrebbe restare ignorata considerato come, nonostante una risposta abbastanza piccata, non parono esserci gli estremi per trattare un possibile match tra i due. E questo nonostante Danis abbia provato a tirare in causa anche il fratello di Logan, Jack. Paradossalmente, però, un incontro nelle MMA potrebbe andare decisamente meglio - con un avversario di pari esperienza però, cioè nulla -, vista l'esperienza nel wrestling collegiale di Logan Paul: nel 2013, infatti, si qualificò al Division 1 Wrestling Individual Championships per la Ohio High School Athletic Association. Un buon background lottatorio dunque, magari non eccezionale e non brillantissimo ma comunque ottimo per quello che potrebbe rappresentare una base su cui lavorare per un one night only match.

Parlando semplicemente di fatti concreti, Logan Paul è attualmente uno 0-1 nella boxe professionistica - sconfitto per split decision -, considerato come il rematch tra lui e KSI si sia svolto non con il caschetto come nel primo atto ma bensì con i crismi del regolamento pro. Ed è stato proprio KSI, ai microfoni di DAZN, a suggerire all'avversario sconfitto una sortita nelle arti marziali miste.

Rematch? No, è finita. Per me è finita. Hey, potresti affrontare CM Punk nelle mixed martial arts però, penso sarebbe piuttosto divertente! Dovresti affrontarlo, con il tuo wrestling e le tue robe.

Logan Paul atterrà KSI nel match disputato con regolamento pro. Un knockdown che non gli ha permesso di conquistare la vittoria.

MMA: cosa farà CM Punk nel futuro?

CM Punk che, nel frattempo, ha già chiarito come sia alquanto improbabile l'ipotesi di un rientro in UFC, nonostante - a suo dire - la promotion potrebbe essere pronta a concedergli un terzo match qualora lui lo chiedesse esplicitamente. Una tesi tutta da dimostrare, con Phil Brooks - questo il suo vero nome - che si sta attualmente godendo la carriera da commentatore per la promotion CFFC. La sua idea, però, sarebbe quella di fare un passo indietro, in caso di rientro nell'ottagono, scendendo di livello ed affrontando avversari alla portata magari anche con un regolamento amateur. E chissà che, con l'ipotesi Logan Paul, non possa mettersi in piedi un match tra superstar che genererebbe incassi economici pazzeschi!