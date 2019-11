Le parole del portiere polacco e di Dybala dopo la vittoria sul Milan.

di Redazione Fox Sports - 11/11/2019 08:55 | aggiornato 11/11/2019 08:59

Al termine di Juventus-Milan ha parlato a Sky Sport il portiere dei bianconeri Wojciech Szczesny, uno dei migliori in campo:

Non succede spesso di subire tanti tiri ma può anche capitare che il portiere debba aiutare la squadra. Ho dovuto fare diverse parate, sono contento della mia prestazione. Se sarà un duello tra Juve e Inter per lo Scudetto? Ci sono tante squadre forti come ad esempio l’Atalanta, la Lazio o la Roma e quindi bisogna essere sempre pronti per cercare di conquistare i tre punti, anche se non è mai facile come si è visto ad esempio contro il Milan

Sulla parata su Paquetà:

Onestamente è stata l’unica parata difficile, gli altri erano tiri da lontano e non sono stati interventi così difficili. Il colpo di testa di Paquetà mi sembrava dentro e per questo ho deciso di deviarlo oltre la traversa

Su Cristiano Ronaldo:

Quando un giocatore di questo livello viene sostituito dopo cinquanta minuti è normale che si arrabbi, è un grande giocatore ma adesso non sta bene fisicamente. Non va assolutamente messa in dubbio la sua qualità perché, quando arriveranno i momenti decisivi della stagione, ci darà sicuramente una grossa mano come sempre

Juventus, Dybala: "Una serata perfetta"

Così invece il man of the match Paulo Dybala: