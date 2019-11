Il centrocampista è stato sostituito durante la sfida col Milan e sarà costretto a saltare gli impegni della Francia.

0 condivisioni

di Daniele Minuti - 11/11/2019 16:29 | aggiornato 11/11/2019 16:33

La vittoria contro il Milan ha permesso alla Juventus di tornare in testa alla classifica di Serie A dopo l'ennesimo sorpasso momentaneo dell'Inter, ma il successo ottenuto nella sfida coi rossoneri ha lasciato strascichi a Torino non soltanto per il caso Cristiano Ronaldo ma anche per le condizioni fisiche di Blaise Matuidi.

Il centrocampista francese è stato sostituito al 71esimo minuto per un problema al costato e al momento del cambio (al suo posto è entrato Matuidi) è sembrato molto dolorante mentre usciva dal campo con l'ausilio dello staff medico bianconero.

Oggi l'ex giocatore del Paris Saint-Germain si è sottoposto a una risonanza magnetica per capire l'entità del suo infortunio e gli esami hanno evidenziato un problema a una costola che costringerà Matuidi a fermarsi e anche a saltare le partite della sua Nazionale durante la sosta del campionato.

Matuidi non giocherà con la Nazionale: frattura di una costola per lui

Tegola per la Juventus: frattura di una costola per Matuidi, niente Nazionale

La notizia arriva direttamente da un comunicato ufficiale rilasciato sul sito della Juventus, in cui viene descritto con maggiore precisione l'infortunio subito dal centrocampista che lo costringerà a uno stop di qualche giorno (anche se valutazioni più precise saranno fatte solo più avanti).

Niente ritiro con la Nazionale Francese 🇫🇷 per @MATUIDIBlaise , a causa di una frattura della cartilagine della decima costa.

➡️https://t.co/Uy3jlDthVK pic.twitter.com/v5hlZh8lxw — JuventusFC (@juventusfc) November 11, 2019

Ieri Matuidi è uscito per infortunio durante Juventus-Milan e i risultati della risonanza a cui si è sottoposto oggi hanno evidenziato una frattura della cartilagine della decima costa. Per questo motivo il giocatore non prenderà parte al ritiro della Francia con cui era stato convocato.

Poco prima della pubblicazione di questo comunicato era arrivato quello della Federcalcio transalpina che spiegava come Matuidi fosse infortunato e che sarebbe stato sostituito nella convocazione da Matteo Guendouzi, giocatore dell'Arsenal.

Matuidi non giocherà quindi contro Moldavia e Albania, con le sue condizioni che saranno nuovamente valutate dallo staff sanitario della Juventus fra una decina di giorni per capire meglio quali saranno i suoi tempi di recupero.