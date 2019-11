La società bianconera non prenderà provvedimenti nei confronti del portoghese che ha lasciato lo stadio prima della fine della sfida col Milan.

di Daniele Minuti - 11/11/2019 13:33 | aggiornato 11/11/2019 13:38

La Juventus ha deciso di non multare o di sanzionare in nessun modo Cristiano Ronaldo dopo quanto successo nella sfida contro il Milan: il giocatore portoghese è stato sostituito nel secondo tempo da Maurizio Sarri dopo un'ora di gioco decisamente sotto i suoi standard.

L'ex giocatore del Real Madrid, che secondo quanto rivelato dal suo allenatore ha deciso di scendere in campo nonostante continui a soffrire di qualche problema fisico, ha preso male il cambio con cui il tecnico lo ha sostituito con Dybala che da lì a qualche minuto avrebbe segnato la rete della vittoria per la squadra bianconera.

Stando alle notizie riportate dopo il fischio finale da Sky Sport, Cristiano Ronaldo avrebbe lasciato addirittura l'Allianz Stadium prima che Juventus-Milan fosse terminata e questo comportamento è stato criticato da molti addetti ai lavori in queste ore, perché visto come una mancanza di rispetto nei confronti dei tifosi e dei suoi compagni di squadra.

Cristiano Ronaldo non sarà multato dalla Juventus

Ma stando alle informazioni raccolte da Romeo Agresti di Goal, la società campione d'Italia avrebbe deciso di non prendere provvedimenti nei confronti di Cristiano Ronaldo: il suo comportamento, chiaramente causato dal malumore per la seconda sostituzione consecutiva dopo quella della sfida contro il Lokomotiv Mosca in Champions League, non è stato ritenuto abbastanza grave da meritare una sanzione monetaria.

Dal canto suo il portoghese ha commentato la vittoria contro i rossoneri con un post sui suoi canali social semplicemente dicendo "Partita difficile, vittoria importante" e oggi sarà in ritiro con la sua Nazionale in vista delle partite dei campioni d'Europa in carica durante la pausa per i campionati.

La Juventus ritiene che il suo gesto non sia stato irrispettoso nei confronti dei compagni che comunque rivedrà fra qualche giorno dopo gli impegni col Portogallo prima contro la Lituania e poi contro il Lussemburgo.