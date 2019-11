A pochi giorni dalle partite dell'Italia contro Bosnia e Armenia, le ultime due valide per le qualificazioni a Euro 2020, Gianluca Vialli ha fatto il suo esordio ufficiale a Coverciano come nuovo capo delegazione degli Azzurri.

È un onore essere stato chiamato dal presidente Gabriele Gravina - ha esordito Viallo - per ricoprire il ruolo che è stato del grande Gigi Riva. Sarà bello poter essere un ispiratore e un supporto per tanti giovani calciatori. Tra Under 21 e Nazionale maggiore ho indossato la maglia azzurra un'ottantina di volte e so cosa significa indossarla, che peso abbia. Porterò la mia esperienza di ex calciatore, di ex allenatore e dirigente al servizio della Nazionale