Italia, la maglia da trasferta per Euro 2020

Gravina: "La maglia verde dell'Italia? Sold out in 48 ore"

Gravina: "La maglia verde dell'Italia? Sold out in 48 ore"

La seconda maglia dell'Italia viene presentata a un mese di distanza dalla terza, quella verde, che aveva aperto un vero e proprio dibattito. Stavolta invece è stata rispettata la tradizione, il colore scelto è il classico bianco, per un kit che è stato ribattezzato "Crafted from Culture", ossia "creata dalla cultura".

La divisa sarà indossata nelle prossime due partite con Bosnia e Armenia, gare inutili ai fini della qualificazione (già ottenuta matematicamente), ma decisive per ottenere punti ranking e per finire nella prima urna, quella destinata alle teste di serie, al prossimo sorteggio per i gironi degli Europei che si terrà il 30 novembre a Bucarest.

"Il design offre un look elegante che fonde la cultura e lo stile del Paese con l’obiettivo di esaltare le aspirazioni di successo della nuova generazione". Con questa descrizione viene presentata ufficialmente la seconda maglia dell'Italia in vista degli Europei 2020 .

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK