L'Inter non è solo una squadra di calcio, ma anche uno spirito, un valore come brand e una filosofia. Le persone che lavorano all'Inter sono disposte a dare tutto per questo club

C'è grande entusiasmo in casa Inter. Non potrebbe essere altrimenti viste le dieci vittorie su dodici partite di campionato che permettono ai Conte boys di essere a 31 punti a una sola lunghezza dalla capolista Juventus. Artefice di questa cavalcata è anche il presidente Steven Zhang, che ha preso parola durante il China International Import Expo di Shanghai e ha dichiarato:

