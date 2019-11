Perfino nelle cessioni le stagioni si assomigliano: nel 1988-89 vennero ceduti Altobelli, Passerella e Scifo. La scorsa estate sono partiti Perisic, Icardi e Nainggolan.

0 condivisioni

di Franco Borghese - 11/11/2019 10:29 | aggiornato 11/11/2019 10:33

È l'Inter dei record. La squadra di Antonio Conte sta volando. Mai i nerazzurri, nell'epoca dei tre punti, erano partiti meglio. Dieci vittorie, 31 punti e secondo posto. Con Conte in panchina la squadra ha fatto meglio anche rispetto agli anni con Mourinho, Mancini e Simoni. E c'è un precedente ben augurante: 10 successi nelle prime 12 giornate di A li aveva conquistati anche Giovanni Trapattoni nel 1988-1989. Era la squadra di Matthäus e Brehme, di Berti e Serena, quel gruppo che conquistò lo Scudetto con 58 punti e a questo punto della stagione, se ci fossero stati i 3 punti a vittoria, sarebbe stata a quota 32.

Passati 31 anni l'Inter sta correndo più o meno allo stesso ritmo (ha un solo punto in meno). Conte sogna di rompere il dominio della Juventus in campionato. I bianconeri vincono ininterrottamente dal 2012, quando proprio lui riportò lo Scudetto a Torino al termine di una stagione esaltante, chiusa senza sconfitte. Benché sia sempre stato un simbolo della Juve, il tecnico è entrato nel cuore dei tifosi interisti, esattamente come successo a Trapattoni.

Anni fa il Trap raccontò di essersi sentito allenatore dell'Inter perché in società la sua opinione era molto ascoltata. Influiva su tutte le scelte. Per Conte vale lo stesso, al punto che dopo il suo sfogo al termine della partita persa con il Borussia Dortmund, il club ha intenzione di accontentarlo sul mercato e di allungare la rosa: da Kulusevski a Darmian passando per De Paul, ci si sta già muovendo per chiudere alcune trattative a gennaio.

L'Inter di Conte corre come quella di Trapattoni

Inter, con Conte si corre come con Trapattoni: mai tanti punti in avvio

Oggi si parla tanto di giochisti e risultatisti. Trap è stato l’uomo del mix negli anni in cui Liedholm prima e Sacchi poi orchestravano le loro rivoluzioni tattiche. Ok lo spettacolo, ma alla fine serve vincere. Conte ha dato all’Inter prima di tutto un’anima e un ordine tattico, poi ha chiesto di salire di qualità e intensità. Ama attaccare in cinque, ma guai a scoprirsi dietro: leggasi equilibrio. Perché vincere e convincere piace a tutti, ma poi i trofei arrivano dalle vittorie più sporche.

Vota anche tu! L'Inter può vincere lo scudetto già quest'anno? Leggi di più tra 5 Annulla redirect Sì No L'Inter può vincere lo scudetto già quest'anno? Condividi



Perfino nelle cessioni le stagioni 1988-89 e quella attuale si assomigliano: l'anno dei record di Trap si aprì con un mercato particolare in cui l’Inter salutò tre big come Altobelli, Passerella e Scifo. La scorsa estate sono invece partiti Perisic, Icardi e Nainggolan. Anche togliendo i mal di pancia dallo spogliatoio si può creare un'Inter dei record. Oggi come nel 1988.