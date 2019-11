Uscito al 55' per Dybala, CR7 non l'ha presa bene e ha lasciato lo stadio in anticipo. Era dai tempi del Real Madrid che non veniva sostituito in due partite di seguito.

Un assist per Higuain e un tiretto senza troppe pretese. Questo il bottino di Cristiano Ronaldo quando il tabellone dell'Allianz torinese segnava il 55' e il risultato era ancora 0-0, ieri sera nel match che la Juventus stava disputando contro il Milan. Parliamo solo della 12esima giornata, ma in palio c'era un minitrofeo, in verità più psicologico che reale.

Sabato in prima serata, infatti, l'Inter di Conte, lottando con i denti aveva conquistato i 3 punti superando in casa un Verona coriaceo e molto ben organizzato e aveva sopravanzato la Juventus in classifica: 31 a 29. Con di mezzo gli impegni della Nazionale, Sarri non voleva lasciare ai nerazzurri la soddisfazione e, appunto, il vantaggio psicologico di trascorrere due settimane sulla vetta della classifica e ha dimostrato di essere pronto a tutto per provare a centrare l'obiettivo.

Anche alla lesa maestà. Sì, perché il tecnico si è girato verso la panchina, ha visto Dybala e ha fatto due conti. Higuain era sempre stato nel vivo del gioco: intraprendente ma sfortunato davanti a Donnarumma, il Pipita si stava sbattendo da vero ex - nelle ammonizioni a Krunic e Bennacer c'era il suo zampino - mentre Cristiano Ronaldo pareva l'ombra di se stesso e poi, in fondo, c'era sempre la scusa di quel piccolo guaio al ginocchio...

Cristiano Ronaldo, fuga e strappo da ricucire

Così, ecco la decisione comunicata al quarto uomo: quel 10 in verde accanto al 7 in rosso che ha fatto mormorare lo Stadium e infuriare il portoghese. Dentro la Joya e fuori la Rabbia. Rabbia nera, anzi nerissima, perché Cristiano Ronaldo l'ha presa malissimo, ha dato un cinque basso e distratto al compagno subentrante e si è diretto filato verso gli spogliatoi a sbollire sotto la doccia. Operazione riuscita a metà, visto che poi ha lasciato anzitempo lo stadio.

Già mercoledì sera sul campo della Lokomotiv Mosca non era stato miele e sorrisi quando aveva dovuto lasciare il posto a Dybala, ma in fondo era l'82', lui un gol l'aveva fatto e ci poteva stare. Bastava che la cosa non diventasse un'abitudine, ecco. Ma Sarri si è ripetuto di nuovo e stavolta non si poteva nemmeno dire che lui il suo l'avesse fatto, anzi: sostituzione tattica, sì, ma anche - o forse soprattutto - tecnica, una questione di vera e propria lesa maestà. Era dai tempi del Real Madrid che il portoghese non veniva richiamato in panchina per due volte di fila e il suo disappunto non l'ha mandato a dire.

Cristiano è un fuoriclasse ed un leader ed è il primo a trascinare la squadra quando serve. Se viene sostituito, non si incazza con l'allenatore ma con se stesso perché da sé pretende tanto. Metteteci pure che ha 34 anni e per un alieno accettare un limite umano fa male. #Ronaldo — ℒ. (@dreaminhogvarts) November 11, 2019

Nel maggio 2018 era accaduto con Zidane, ma allora i presupposti erano ben diversi: c'era la finale di Champions League che si avvicinava e serviva prudenza, anche se si trattava, allora, del Clasico prima e del Villarreal al rientro. Stessa cosa due anni prima, sempre maggio ma del 2016 e la finale europea che incombeva: per quello Zizou lo aveva levato dal campo anzitempo sia contro il Valencia che contro il Deportivo. Erano, quelle, sostituzioni volte a preservare il suo talento da affaticamenti o infortuni, un piacere insomma, e avvenivano sempre dopo che Cristiano aveva segnato almeno un gol.

Seconda sostituzione di fila per Cristiano #Ronaldo che non la prende bene e sbraitando va dritto negli spogliatoi. #Sarri l’ha tolto dopo 55’: alla #Juventus non era mai stato cambiato per 2 gare di fila. Non succedeva dal maggio 2016 nella Liga (Real-Valencia e Deportivo-Real) — Nicolò Schira (@NicoSchira) November 10, 2019

Ieri sera, invece, era tutto diverso. CR7 non solo non aveva segnato ma non aveva nemmeno inciso, anzi era stato quasi un peso per la squadra e Sarri è proprio quello che guarda: la squadra, e in funzione di quello decide le sue mosse, costi quel che costi:

Ma no, Ronaldo non è un problema. Anzi dobbiamo ringraziarlo e se capita che si arrabbi ci vuole un po' di tolleranza.

Ma chissà se qualcuno gli chiederà se magari non avrebbe potuto evitare lo strappo non schierando Ronaldo dal primo minuto, viste le sue non ottimali condizioni. La cosa più sensata sulla vicenda, comunque, l'ha detta Szczesny, uno che il peso del portoghese nella squadra lo conosce molto bene: