In allegato una sua foto in campo, decisamente poco visto il pandemonio mediatico generato dalla sua uscita dal campo. L'eventuale chiarimento, nel caso, avverrà all'interno dello spogliatoio. A meno che CR7 non abbia intenzione di dare una sua spiegazione anche pubblicamente al suo comportamento nel corso della gara.

Al momento il portoghese ha scelto di tacere sull'argomento più caldo, senza fare alcun riferimento alla polemica innescata nel momento in cui è stato richiamato in panchina, né tantomeno al suo allontanamento anticipato rispetto al solito della Juventus Stadium.

Per il portoghese striminzito post sui social e senza fare alcun riferimento alla polemica per la sostituzione.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK