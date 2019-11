Le parole del capitano bianconero in una conferenza stampa tenuta all'Allianz Stadium.

Il capitano della Juventus Giorgio Chiellini ha tenuta una particolare conferenza stampa all'Allianz Stadium durante la quale ha risposto alle domande dei junior reporter.

La certezza di arrivare in Serie A - ha esordito Chiellini - purtroppo non ce l'hai quando inizi. Piano piano cominci a giocare poi non sai dove puoi arrivare. Capisici di essere bravino, poi devi migliorare, lavorare giorno dopo giorno. Un sacrificio che ho fatto? Da adolescente, quando i miei amici uscivano e io invece ero già in ritiro a dormire in albergo con la prima squadra del Livorno. Quello un po' mi dispiaceva. E la cosa più brutta è stato il viaggio post maturità. I miei amici erano in viaggio tutti insieme e io invece ero ad allenarmi

Sugli altri sport praticati:

Sono un appassionato di basket. Fino a qualche anno fa l'estate ci giocavo. Adesso sono sincero, negli ultimi anni faccio fatica perché con i problemini che ho devo concentrarmi solo su quello che faccio. Quando ero più piccolo volevo giocare a basket, ma ero piccolo e a Livorno non c'era la scuola di basket. Mio fratello gemello voleva giocare a calcio e per fortuna ho iniziato anche io. Da lì mi sono appassionato. In caso contrario magari avremmo raccontato un'altra storia

Sui momenti che preferisce prima dell'inizio di una partita:

Sono tutte emozioni diverse. Quando sei in camera d'albergo e cominci a concentrati, l'arrivo in pullman, la preparazione nello spogliatoio. Il momento più bello è quando inizia la partita. Quelli prima sono preparazione, concentrazione, pensi a tutto. Nel mio caso agli attaccanti che devo marcare, poi quando fischia l'arbitro parti, non senti più niente e sei concentrato

Juventus, Chiellini: "Contro il Messina una partita che non dimenticherò mai"

Poi ha parlato delle partite che porta nel cuore:

Ce ne sono un po'. La prima perché è la prima. Anche se ho giocato 10 minuto in Juventus-Messina e vincevamo 3-0. Però è la prima e me la ricorderò sempre. Poi quella dello scudetto di Trieste, il primo di questo ciclo. Un'emozione fortissima che mi rimarrà tanto dentro. Poi c'è stata l'invasione del pubblico, mi hanno tirato su, spinto, spogliato. Un culmine di emozioni quella sera che anche tra tanti anni mi ricorderò sempre

Sui consigli da dare a un giovane difensore:

Da difensore devi cercare di anticipare quello che pensa l'attaccante, quello che vorrebbe far lui. Poi devi provare piacere a fermare l'azione, a fermare l'attaccante. L'emozione che provano gli altri nel fare gol, tu devi provarla nel non far fare gol. Se proverai quella emozione diventerai sempre più bravo

Sull'importanza del gruppo:

Penso che l'unione fra i giocatori sia molto, molto, molto, molto importante. Il risultato della squadra secondo me non è 1+1+1+1+1, ma bisogna riuscire a dar qualcosa in più. Anche se poi si può non essere amici fuori con tutti, ma in campo si è più che amici, si è compagni, quindi si combatte e si corre l'un per l'altro. E anche un atteggiamento di aiuto continuo per i compagni. Il bello del calcio è abituarti a queste dinamiche, farti dare più del 100% in campo per uno che magari all'inizio non ti è tanto simpatico. Poi l'allenamento singolo è importante. Devi migliorare tutte le caratteristiche, anche ora che ho 35 anni penso a migliorarmi giorno dopo giorno, nonostante sia agli ultimi anni. Voi che siete piccoli, oltre a divertirvi, pensate che potete migliorare tanti aspetti

Sui più forti attaccanti incontrati:

Tolti Ronaldo e Messi, che sono due extraterrestri, io dico sempre Ibrahimovic perché aveva forza fisica, velocità, tecnica, personalità... Ho avuto la fortuna di giocarci anche insieme ed è sempre stata tosta giocarci contro

Sulla sua passione per il calcio:

Penso che potermi allenare tutti i giorni e giocare sia la cosa più bella, perché quello che amo fare è diventato il mio lavoro e la mia vita. Mi ritengo fortunatissimo e mi diverto ogni giorno che vado ad allenarmi, anche quando devo alzarmi presto, anche quando fa freddo e nevica. Vado sempre con un sorrisone ad allenarmi, ma quando dovrò smettere sono sicuro che ci sono tante altre cose che la vita saprà darmi. Fare quello che uno ama, però, credo sia davvero una cosa speciale

Su cosa prova a essere il capitano della Juventus:

Un grande onore e un grande onere, è bellissimo ma anche una grande responsabilità. Se guardi le foto e i nomi dei capitani prima di me c'è da spaventarsi un pochino. Ci sono arrivato che ero già da anni alla Juventus e ho avuto la fortuna di giocare con quei capitani, rubato qualche segreto, capito come si comportavano in certe circostanze, ma poi penso che ognuno deve essere sé stesso. Li prendo ad esempio perché sono persone speciali che mi hanno aiutato tanto nella mia crescita, poi ci metto del mio. Però essere capitano della Juve e della Nazionale va oltre ogni sogno più grande che potessi avere alla vostra età

