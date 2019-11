Le parole dell'ex attaccante negli studi di Tiki Taka.

di Redazione Fox Sports - 11/11/2019 09:28 | aggiornato 11/11/2019 11:58

La reazione di Cristiano Ronaldo dopo la sostituzione contro il Milan ha fatto il giro del mondo. Al 55' l'attaccante della Juventus ha lasciato il posto a Paulo Dybala, si è girato verso la panchina pronunciando qualche parolina in portoghese e poi ha tirato dritto verso gli spogliatoi.

Non ha aspettato neanche che la partita finisse per lasciare lo stadio: a tre minuti dal triplice fischio è stato visto sfrecciare via dall'Allianz Stadium. Negli studi di Tiki Taka ha commentato così l'episodio Antonio Cassano:

Occhio, sarebbe gravissimo se Cristiano Ronaldo fosse andato via prima della fine della partita, perché ci sono gli esami antidoping a sorpresa e i calciatori non possono andare via prima

In realtà, nel caso in cui fosse stato chiamato per un controllo antidoping, Ronaldo avrebbe avuto 60 minuti di tempo per tornare all'Allianz Stadium e presentarsi presso la Sala dei Controlli antidoping, giustificando il ritardo e il suo allontanamento dallo stadio. Cassano ha poi aggiunto: