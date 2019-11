Minuto 55 di Juventus-Milan, la lavagna luminosa si alza e il numero 7 si colora di rosso. Per la seconda volta in quattro giorni, Maurizio Sarri sostituisce Cristiano Ronaldo che esattamente come successo a Mosca contro la Lokomotiv non la prende bene. Ma stavolta fa di più. Va dritto negli spogliatoi dopo aver fulminato il tecnico con lo sguardo e poi lascia l'Allianz Stadium quando al triplice fischio mancano ancora tre minuti. Tra i tanti commenti piovuti riguardo l'episodio spicca quello della leggenda del calcio inglese Gary Lineker, che su Twitter ha scritto:

Lineker ha proseguito:

Chissà se la previsione di Lineker si rivelerà corretta.

Sarri substitutes Ronaldo for the 2nd time and he marches past him straight down the tunnel. Won’t end well, I suspect. Got to say, he’s a ballsy bugger is Sarri.