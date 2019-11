Mertens e Callejon, in scadenza di contratto, potrebbero andare via subito: ci sono Inter e club cinesi su di loro. Poi toccherà a Insigne, Allan, Koulibaly e non solo.

0 condivisioni

di Francesco Maria Bizzarri - 11/11/2019 15:20 | aggiornato 11/11/2019 15:30

La rivoluzione in casa Napoli è iniziata. La gestisce direttamente il presidente Aurelio De Laurentiis, che si trova a Los Angeles per impegni cinematografici. Ma non perde d’occhio la situazione, con un piano chiaro per le prossime finestre di calciomercato: vendere quei giocatori che hanno dato il via alla rivolta.

Il clima è infuocato in casa azzurra. Una vittoria tra i fischi contro il Genoa sarebbe stata acqua per domare le fiamme. E invece al San Paolo è arrivato solo un punto che ha gettato nel caos ancora di più la squadra.

Mertens, Insigne, Koulibaly, Allan, Ghoulam e Hysaj finiscono così sul mercato. Fine di un ciclo con largo anticipo nel bel mezzo di una stagione che rischia di diventare fallimentare. Gennaio è vicino: sarà il primo momento per sedersi al tavolino e ricevere offerte. Con l’Inter in prima fila per Mertens.

Calciomercato Napoli, cessioni per rifondare: Koulibaly e Insigne sulla lista

Calciomercato Napoli, parola d’ordine: rifondare. Mertens e Callejon subito via

Il progetto Napoli targato Carlo Ancelotti è in totale discussione. Il pareggio contro il Genoa ha portato ancora più amarezza. Ma patron De Laurentiis va oltre e guarda avanti: vuole allontanare i dissidenti, quei giocatori che si sono messi a capo di una rivoluzione interna inaspettata. A gennaio partirebbe così Dries Mertens. Il belga ha voglia di cambiare aria in anticipo, prima della scadenza del contratto a giugno 2020. L’Inter è sulle sue tracce: potrebbe essere un grande colpo low cost e a Napoli nessuno alzerebbe un dito per trattenerlo.

Calciomercato Napoli, Mertens pronto a salutare: c'è l'Inter

Via a gennaio anche Callejon, altro giocatore in scadenza: 32 anni e stipendio da 3 milioni di euro all’anno. Suonano sirene cinesi per lui, con Rafa Benitez che lo porterebbe volentieri al Dalian Yifang, club di Hamsik. Pure qui vale lo stesso discorso fatto per Dries: via libera per una sua cessione.

Occhio a giugno

Dicevamo: la parola d’ordine è rifondazione. E così nel calciomercato di giugno ci sono nuovi big in uscita dal Napoli: Allan, Ghoulam, Insigne, Koulibaly e Hysaj. Altri quattro elementi in uscita, altri quattro giocatori che hanno voltato le spalle al presidente in un questo momento delicato. Capitan Insigne ha rotto con l’ambiente. Troppi strappi, troppo malcontento. Non ci sono mai state offerte per lui, niente mercato.

Né in estate, né ora. A giugno, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, potrebbero bastare 40 milioni di euro per cederlo. E sul forte Kalidou, fino ad ora sempre blindato da De Laurentiis, l’idea è cambiata: si accettano offerte. Il Napoli è pronto a ripartire: tra idee nuove, cessioni e una stagione da onorare senza farsi distrarre troppo. Siamo a novembre, è ancora lunga la strada che porta alla prossima estate.