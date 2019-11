Nel mirino uno tra Matic del Manchester United e Rakitic del Barcellona, ma entrambe le piste sono molto complicate.

di Marco Ercole - 11/11/2019 10:39 | aggiornato 11/11/2019 10:44

La motivazione della "scelta tecnica" non ha convinto, normale che sia così. L'esclusione di Franck Kessie dai convocati di Pioli per la partita tra Juventus e Milan porta inevitabilmente con sé rumors e voci di calciomercato, che parlano di un potenziale addio del centrocampista già nella finestra di gennaio.

Per tentare di spegnere sul nascere queste voci, il ds rossonero Fredrick Massara ha tentato di gettare acqua sul fuoco prima del match, ai microfoni di SkySport:

Si tratta di una semplice scelta tecnica. Il mister ha notato un momento di appannamento del giocatore che non è riuscito ad allenarsi al meglio anche a causa di qualche acciacco. Siamo convinti che Franck tornerà ad essere il calciatore che noi tutti conosciamo.

Milan, Kessie può partire nella prossima sessione di calciomercato

Calciomercato, i sogni del Milan se parte Kessie

Una spiegazione che però non ha raggiunto il fine sperato, perché l'esclusione di Kessie resta avvolta dal mistero. E secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, il Milan si starebbe già muovendo per trovare un sostituto, puntando il mirino sul mercato dei parametri zero. In cima alla lista del Diavolo ci sarebbe un "diavolo rosso" come Nemanja Matic, con il suo contratto con il Manchester United in scadenza a giugno 2020.

Sul centrocampista serbo, però, c'è una lunga fila di squadre con le quali doversi confrontare. Si era parlato della Juventus, così come (soprattutto) dell'Inter di Antonio Conte. Probabile quindi che alla fine la spunti chi offrirà un contratto migliore a Matic, che vorrebbe uno stipendio di circa 5 milioni di euro.

Altro profilo accostato al club rossonero per il prossimo calciomercato, probabilmente ancora più complicato da raggiungere, è poi quello di Ivan Rakitic del Barcellona. Anche in questo caso estimatori non mancano e, almeno al momento, la prospettiva di passare dal Barcellona al Milan non è quella con più appeal per il centrocampista croato.