I bianconeri tornano a pensare al portiere classe 1999.

di Redazione Fox Sports - 11/11/2019 09:17 | aggiornato 11/11/2019 09:21

Due anni fa era vicinissimo a dire addio al Milan, Gianluigi Donnarumma. Gli allora dirigenti rossoneri Fassone e Mirabelli avevano rotto con Mino Raiola, agente del portiere classe 1999, e lo strappo sembrava ormai impossibile da ricucire. E invece alla fine Gigio rinnovò fino al 2021 a 6 milioni di euro stagione.

Ma oggi, riporta Sky Sport, il futuro del 20enne di Castellammare di Stabia - già 153 presenze in A - è nuovamente in discussione. Nei prossimi mesi Maldini e Boban incontreranno Raiola per discutere il rinnovo che è tutt'altro che scontato. Il giocatore infatti vuole giocare la Champions League e difficilmente potrà riuscirci a breve con i rossoneri.

Da qui la possibilità di un addio a fine stagine in caso di ennesima mancata qualificazione. Su Donnarumma è tornata la Juventus, che monitora con attenzione gli sviluppi della vicenda e potrebbe inserirsi a breve nella trattativa. "Non è da escludere un Donnarumma alla Juve in futuro", ha sentenziato Beppe Di Stefano, inviato di Sky Sport che segue da vicino le vicende di casa Milan.