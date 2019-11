L'ex allenatore dell'Empoli Gigi Cagni è intervenuto ai microfoni di TMW Radio e ha affrontato diversi argomenti tra cui il futuro di Radja Nainggolan:

Sulla Juventus di Sarri:

Il gioco di Sarri non si vedrà mai alla Juventus. Non lo si è visto nemmeno al Chelsea. A Torino devi vincere e lui ha cambiato metodo. Sta gestendo benissimo le situazioni, non guarda in faccia nessuno e ha fatto bene a tirare fuori Ronaldo se non rende. Non tolgo Ronaldo solo se non ho niente dietro, ma lui ce l'ha