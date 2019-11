È una decisione del presidente, lo disse quando arrivai. Ma non ho bisogno della fascia per sentirmi leader. Certo, mi rendo conto che se faccio una corsa i compagni mi seguono. Cerco di dare l’esempio, degli input ai ragazzi. Ma qui ci stiamo dando tutti una mano: io a loro, loro a me. Non mi aspettavo neppure io di essere lassù. Pensavo che 24 punti li avremmo avuti a marzo

Nainggolan ha segnato un gol da urlo e confezionato tre assist nel roboante 5-2 del Cagliari sulla Fiorentina. E nel post-partita ha ripensato a quello che poteva essere e non è stato, come riportato da La Gazzetta dello Sport:

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK