ATP Finals di Londra: Djokovic batte Berrettini in due set

Vittoria anche per Dominik Thiem su Roger Federer nella prima giornata delle Nitto ATP Finals di Londra. La Francia trionfa sull'Australia nella finale della Fed Cup

di Diego Sampaolo - 11/11/2019 00:18 | aggiornato 11/11/2019 11:23

Novak Djokovic ha esordito alle Nitto ATP Finals alla O2 Arena con una facile vittoria sull’azzurro Matteo Berrettini con il punteggio di 6-2 6-1, dopo 64 minuti di gioco.

Berrettini, terzo italiano nella storia a qualificarsi per le ATP Finals di Londra dopo Adriano Panatta e Corrado Barazzutti e il primo a qualificarsi dal 1978, ha retto il ritmo del cinque volte vincitore delle ATP Finals Novak Djokovic fino al 2-2 nel primo set, prima del break di Djokovic nel sesto game. Il fuoriclasse serbo ha collezionato successivamente sette game di fila grazie a cinque break consecutivi. Berrettini ha recuperato un break accorciando il gap nel quinto game del secondo set per il 1-4, ma Djokovic ha realizzato un altro break grazie ad un vincente di dritto nel sesto game.

Djokovic ha bisogno di raggiungere la finale per superare Rafael Nadal in vetta alla classifica e concludere l’anno al primo posto del Ranking ATP.

Non è stato facile per lui giocare al debutto alle ATP Finals. Matteo gioca bene al servizio e con il dritto ma ho cercato di giocare al meglio per tutta la partita.

Matteo Berrettini:

Non sono deluso del mio match. Djokovic è il miglior ribattitore del mondo, avevo messo in conto di subire break. Non ho servito male, è stato lui a giocare benissimo.

La sfida tra Djokovic e Berrettini ha proseguito il duello tennistico tra Italia e Serbia iniziata a Milano con la vittoria di Jannik Sinner su Miomir Kezmanovic alle Next Gen ATP Finals di Milano.

ATP Finals: Thiem supera Federer

L’austriaco Dominic Thiem ha battuto il sei volte vincitore delle Nitto ATP Finals Roger Federer con il punteggio di 7-5 7-5. Thiem ha raggiunto Djokovic in testa al gruppo dedicato a Bjorn Borg. Thiem ha portato il suo vantaggio a 5-2 nei sette scontri diretti con Federer, e ha vinto gli ultimi due match con lo svizzero nella finale di Indian Wells e nei quarti di finale di Madrid in questa stagione.

Thiem partecipa per la quarta volta alle Finals di Londra e cerca la sua prima qualificazione alle semifinali di questa manifestazione. In questa stagione il tennista di Wiener Neustadt ha vinto cinque titoli a Indian Wells, Barcellona, Kitzbuhel, Pechino e Vienna. Dominic Thiem:

Semplicemente fantastico entrare nella O2 Arena, specialmente quando è piena di gente. Match combattuto, è sempre speciale battere Roger perché è una leggenda di questo sport. Mi piace giocare contro di lui e imparare molto da queste partite

Nel prossimo turno in programma martedì, Federer affronterà Berrettini e Djokovic sfiderà l’altro vincitore Thiem.

Nelle due partite del torneo di doppio valide per il girone intitolato a Jonas Bjorkman, il team polacco-brasiliano formato da Lukasz Kubot e Marcelo Melo ha battuto Ivan Dodig e Filip Polasek per 4-6 6-4 10-5, mentre Raven Klaasen e Michael Venus hanno superato Rajev Ram e Joe Salisbury con il punteggio di 6-3 6-4.

Trionfo francese nella Fed Cup

La Francia ha conquistato la terza vittoria della storia nella Fed Cup dopo i trionfi del 1997 e del 2003 battendo l’Australia per 3-2 nella finale disputata alla RAC Arena di Perth davanti a 13mila persone. Il team transalpino non vinceva questo trofeo da 16 anni. Grande protagonista della due giorni disputata in terra australiana è stata la francese Kristina Mladenovic (attuale numero 40 del mondo in singolare e numero 2 in doppio) che ha vinto tutte le tre partite da lei disputate contro Alja Tomljanovic per 6-1 6-1 nella prima giornata, e contro la campionessa del Roland Garros Ashleigh Barty per 2-6 6-4 7-6 (7-1). L’australiana Alja Tomljanovic (fidanzata di Matteo Berrettini) ha battuto la francese Pauline Parmentier quarto match di singolare per 6-4 7-5 pareggiando il conto complessivo dei quattro match sul 2-2.

La sfida per la conquista della Fed Cup si è decisa nell’ultimo match di doppio dove Caroline Garcia e Kristina Mladenovic hanno battuto le padrone di casa Ashleigh Barty e Samantha Stosur per 6-4 7-5, regalando il punto della vittoria al team capitanato dall’ex tennista francese Julien Benneteau, esordiente sulla panchina dopo una buona carriera da giocatore nella quale ha raggiunto dieci finali ATP e una finale di Coppa Davis persa contro la Svizzera di Roger Federer e Stan Wawwrinka nel 2014. Grande soddisfazione per le ragazze francesi, che hanno riscattato la sconfitta per 3-2 nella finale di tre anni fa contro la Repubblica Ceca a Strasburgo. Kristina Mladenovic:

Questo è stato un lungo percorso iniziato tanti anni fa quando sognavo di poter vincere la Fed Cup. Non riesco ancora a credere di aver battuto la numero 1 del mondo Ashleigh Barty a casa sua.

Continua dunque la maledizione delle australiane, che hanno perso la nona finale consecutiva di Fed Cup. La finale di Perth è stata l’ultima disputata secondo il format tradizionale. L’edizione dell’anno prossimo vedrà impegnate dodici formazioni in una manifestazione di una settimana che si disputerà a Budapest.