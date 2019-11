A quel punto il brasiliano - insieme al compagno Dentinho - è scoppiato in lacrime mentre si avviava verso gli spogliatoi e il direttore di gara sospendeva la partita. I giocatori della Dinamo Kiev si sono dimostrati subito solidali con i loro colleghi, lo stesso ha fatto il club biancoblu che su Twitter ha scritto: "Il calcio non è un luogo di razzismo #NoToRacism".

Uma das cenas mais tristes que já vi no futebol. Taison é expulso por reagir a insultos racistas em jogo do Campeonato Ucraniano. Que mundo merda. pic.twitter.com/WA8bBpdzen

Una scena che in Italia abbiamo visto appena una settimana fa, con Mario Balotelli che si ribella agli ululati razzisti di alcuni tifosi dell'Hellas Verona e scaglia il pallone in curva. La stessa identica cosa è successa in Ucraina durante il big match della 14esima giornata di campionato tra Shakhtar Donetsk e Dinamo Kiev.

