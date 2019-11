Reti bianche alla Dacia Arena.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 10/11/2019 19:24 | aggiornato 11/11/2019 00:29

Udinese-SPAL è stata la gara valida per la 12ª giornata di Serie A andata in scena alla Dacia Arena di Udine. Il match ha visto i friulani scendere in campo dopo la vittoria esterna ottenuta sul campo del Genoa nell'ultimo turno. Una sconfitta, invece, per la SPAL che ha perso in casa contro la Sampdoria nel monday night scarso. Finisce a reti bianche. Nel finale Musso respinge un rigore a Petagna e salva i suoi.

Nel turno dopo la sosta l'Udinese giocherà in casa della Sampdoria domenica 24 novembre alle 18. La SPAL sarà invece impegnata nel monday night in casa contro il Genoa lunedì 25 novembre alle 20.45.