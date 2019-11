Serie A, Fonseca e i problemi degli infortuni della Roma

Brutta sconfitta per la Roma nell'ultima partita di Serie A, quella giocata contro il Parma. Al Tardini hanno vinto 2-0 i padroni di casa e la squadra di Fonseca si lecca le ferite, facendo i conti con il nuovo infortunio di Spinazzola, l'ultimo di una lunga serie in questa stagione.

Al termine della gara, l'allenatore dei giallorossi ha analizzato la situazione:

Mi sembra chiaro che la squadra sia stanca, non è questione di atteggiamento. Non abbiamo la velocità necessaria per vincere questo tipo di partite. Il Parma è sempre stato pericoloso in contropiede, noi abbiamo rischiato per cercare di vincere ma non è andata bene. È stata una partita difficile contro una squadra forte, che ha meritato di vincere.

Poi l'allenatore della Roma entra di più nell'argomento delle assenze, spiegando anche le sue scelte per questa partita di Serie A:

Voglio cambiare, ma in questo momento non ne abbiamo la possibilità. Ad esempio non abbiamo molti sostituti di Dzeko e Kolarov. Non possiamo cambiarli. Florenzi? Si parla sempre di lui, è il nostro capitano e un professionista. Rappresenta un'opzione per noi, ma in questo momento ho optato per altre scelte. La gara con il Borussia ha pesato molto sulla nostra prestazione, è stata una di quelle in cui abbiamo corso di più. È stato difficile recuperare. Under e Diawara? Non sono pronti per fare 90 minuti.