L'arbitro Gianluca Manganiello ha applicato il regolamento dopo la segnalazione del VAR.

di Redazione Fox Sports - 10/11/2019 18:08 | aggiornato 10/11/2019 18:13

Ha fatto discutere l'annullamento del gol del 2-2 Lecce a firma di Lapadula, su respinta del calcio di rigore parato da Strakosha su Babacar, nel corso della partita di Serie A all'Olimpico contro la Lazio. La decisione del direttore di gara, Gianluca Manganiello di Pinerolo, è arrivata dopo la segnalazione del VAR che ha ravvisato l'ingresso in area di rigore con la spalla di Gianluca Lapadula prima dell'esecuzione del tiro di Babacar.

Serie A, perché è stato annullato il gol di Lapadula

Dal momento che poi lo stesso attaccante leccese ha segnato sulla ribattuta del penalty, l'arbitro ha annullato la rete e assegnato un calcio di punizione alla Lazio, mettendo in pratica il regolamento. Nel caso in cui il gol non fosse stato realizzato (respinta compresa), il tiro avrebbe dovuto essere ripetuto.

Una volta che l’arbitro emette il fischio - recita il regolamento - per l’esecuzione di un calcio di rigore, il tiro deve essere eseguito; se non viene eseguito l’arbitro può assumere provvedimenti disciplinari prima di emettere il nuovo fischio per l’esecuzione del calcio di rigore. Se, prima che il pallone sia in gioco, si verifica una delle seguenti situazioni: a) il calciatore che esegue il calcio di rigore o un suo compagno infrangono le Regole del Gioco: se il pallone entra in porta, il calcio di rigore dovrà essere ripetuto

se il pallone non entra in porta, l’arbitro dovrà interrompere il gioco e assegnare un calcio di punizione indiretto c) uno o più calciatori di ciascuna squadra infrangono le Regole del Gioco, il calcio di rigore dovrà essere ripetuto, a meno che un calciatore commetta un’infrazione più grave (ad esempio, fa una finta irregolare); se sia il portiere sia chi esegue il tiro commettono un’infrazione allo stesso tempo: se la rete non viene segnata, il calcio di rigore dovrà essere ripetuto ed entrambi i calciatori ammoniti

se la rete viene segnata, non dovrà essere convalidata, colui che ha eseguito il tiro verrà ammonito e il gioco sarà ripreso con un calcio di punizione indiretto per la squadra difendente

In area però, prima del tiro di Babacar, c'erano anche diversi giocatori della Lazio. L'infrazione in questo caso non è stata sanzionata perché, seguendo le linee interpretative stabilite dall’AIA, va punito soltanto l'ingresso anticipato di Lapadula che risulta decisivo visto che realizza il gol. Se fosse arrivato prima sul pallone un giocatore biancoceleste, il rigore sarebbe stato ripetuto.