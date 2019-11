Nel prossimo turno il Parma sarà impegnato in casa del Bologna nel lunch match di domenica 24 novembre alle 12.30. La Roma giocherà invece in casa alle 15 contro il Brescia.

Parma-Roma è stata la gara delle 18 che si è giocata al Tardini e valida per la 12ª giornata di Serie A . Il match ha visto i crociati scendere in campo dopo il pareggio esterno ottenuto in casa della Fiorentina. Una vittoria, invece, per la Roma, che ha superato il Napoli 2-1 all'Olimpico. I ducali si impongono 2-0 grazie alle reti segnate nel secondo tempo da Sprocati e Cornelius.

