L'attaccante del Sassuolo era stata convocato da Mancini per le partite con Bosnia e Armenia.

di Redazione Fox Sports - 10/11/2019 16:23 | aggiornato 10/11/2019 16:28

Brutte notizie per l'attaccante del Sassuolo Domenico Berardi, già arrivato a 7 reti in questo campionato di Serie A. Il giocatore era stato convocato dal ct Mancini in Nazionale, ma non potrà rispondere alla chiamata per via di un infortunio riportato nel derby emiliano contro il Bologna.

A rendere ufficiale la decisione un comunicato del sito ufficiale del Sassuolo:

Domenico Berardi, inizialmente convocato dal Ct Roberto Mancini, non sarà disponibile per le gare della Nazionale Italiana contro Bosnia Erzegovina e Armenia. Nel corso di Sassuolo-Bologna di venerdì sera l'attaccante neroverde ha riportato una lesione al comparto adduttorio della coscia sinistra.

Davvero sfortunato l'attaccante del Sassuolo, che con un'importante inizio di stagione era riuscito a conquistarsi una chance con la maglia dell'Italia.