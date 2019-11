La prossima giornata vedrà il Cagliari impegnato nel posticipo di domenica 24 novembre in casa del Lecce, fischio d'inizio ore 20.45. La Fiorentina invece giocherà alle 15 in casa del Verona.

Cagliari-Fiorentina è stata la gara valida per la 12ª giornata di Serie A andata in scena alla Sardegna Arena. I ragazzi di Maran erano reduci dalla vittoria esterna sul campo dell'Atalanta nell'ultimo turno, mentre la Fiorentina aveva pareggiato in casa contro il Parma per 1-1. I sardi stravincono con un netto 5-2 grazie alle reti di Rog, Pisacane, Simeone, Joao Pedro e Nainggolan (autore anche di tre assist). Di Vlahovic (doppietta) le due reti viola arrivate nel finale.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK