Roma, un patto tra i giocatori per non lasciare il club

Un patto per non lasciare il club a giugno: questo l'accordo tra i giocatori della Roma.

di Redazione Fox Sports - 10/11/2019 14:36 | aggiornato 10/11/2019 14:41

La Roma lavora intensamente in vista di un obiettivo: la qualificazione alla prossima Champions League. La squadra di Fonseca è attualmente quarta in campionato con 22 punti, mentre in Europa League, seppur a fatica, i giochi sono ancora aperti, con i giallorossi terzi con 5 punti, due in meno dell'Istanbul primo e gli stessi del Gladbach, secondo.

Può ancora succedere di tutto, soprattutto in campionato, ma tra giocatori, staff tecnico, allenatore e giocatori sarebbe stato stipulato un accordo tacito: in caso di vittoria dell'Europa League, e soprattutto di quarto posto in campionato, nessuno lascerebbe il club a fine stagione.

Come riporta Repubblica, questo il primo obiettivo della Roma, con una qualificazione in Champions League che manca da un anno ma che i giallorossi vogliono riprendersi. In caso di mancata qualificazione, invece, sarebbero in molti disposti a far le valigie per cambiare aria, ma questo non è l'obiettivo del club e di Fonseca, come dimostra il patto tra staff e squadra.