I nerazzurri non erano mai partiti così in una stagione.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 10/11/2019 11:50 | aggiornato 10/11/2019 11:55

La vittoria dell'Inter sul Verona fa felice Conte e tutti i tifosi dell'Inter, con i nerazzurri che almeno per una notte sono primi in classifica, in attesa di Juventus-Milan. Conte ha ringraziato pubblicamente i suoi giocatori, ma non è tutto: la vittoria sugli scaligeri segna un record per i meneghini, mai partiti così bene.

I 31 punti ottenuti nelle prime 12 giornate della Serie A 2019/20 segnano la miglior partenza dell'Inter nell'epoca dei tre punti a vittoria. I nerazzurri, infatti, non sono mai partiti così bene in stagione, e Conte può festeggiare questo suo primato con l'Inter.

Come segnala Opta, l'Inter ha segnato in tutte le 12 gare disputate in campionato, statistica che si ripete per la seconda volta dopo la stagione 1997/98, quando Luigi Simoni sedeva sulla panchina dell'Inter e Ronaldo vestiva la 10 nerazzurra.

Infine, una statistica sui tiri: sono 17 le conclusioni effettuate verso la porta dai nerazzurri nella gara contro il Verona, una statistica che mette l'Inter al primo posto nella classifica delle squadre che hanno tirato di più verso la porta nei primi tempi, considerando i primi 5 campionati europei di questa stagione.