L'argentino ha fatto il suo ingresso contro il Brest all'80' e dopo cinque minuti ha segnato il 2-1. Da quando è a Parigi ha realizzato un gol ogni 17 tocchi di palla.

di Redazione Fox Sports - 10/11/2019 00:50 | aggiornato 10/11/2019 00:58

Ancora Mauro Icardi. Sempre Mauro Icardi. Nel match valido per la 13esima giornata di Ligue 1 il PSG ha superato 2-1 il Brest in trasferta e l'argentino ex Inter ha esultato ancora una volta. Precisamente per la nona volta in dieci presenze stagionali. Stavolta Tuchel l'ha lasciato inizialmente in panchina per far giocare Cavani, che però all'80' è stato richiamato per far spazio al compagno di reparto.

Il cecchino colpisce ancora ⚽️

Il PSG vola con Mauro Icardi #Ligue1 #DAZN pic.twitter.com/XAm7algTvb — DAZN Italia (@DAZN_IT) November 9, 2019

Maurito ci ha messo solo cinque minuti per gonfiare la rete (di Di Maria lo 0-1 al 39' e di Grandsir l'1-1 al 72') e segnare il quinto gol in campionato in appena sei presenze (370' giocati). Icardi in campionato realizza praticamente un gol a partita, mentre in Champions League ne ha fatti 4 in 258' giocati (in 4 match) per una media di uno ogni 65 minuti.

E ancora. Come riportato da Opta, il 26enne di Rosario esulta una volta ogni 17 tocchi di palla (5 reti per 84 tocchi): nessuno - con almeno 2 gol all'attivo - in questa speciale classifica sta facendo meglio di lui nei cinque migliori campionati europei. Il PSG vola grazie a lui e sale a quota 30 punti sempre più in vetta. L'Angers secondo è distante nove lunghezze.