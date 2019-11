Non so se questa è la nostra partita migliore, ma io sono contento dello spirito di squadra. Da quando sono qui parlo molto con i giocatori, e voglio dimostrare che la strada giusta è questa. A fine partita ho abbracciato Ancelotti, gli sono molto legato, è una persona fantastica. Insieme a lui ho condiviso momenti bellissimi e sono convinto che riuscirà a far bene il suo lavoro.

Un pareggio che vale tanto per il Genoa , soprattutto perchè arriva dopo una gara difficile come quella contro il Napoli . È contento anche Thiago Motta , allenatore del Grifone, che ha visto molti passi avanti della sua squadra:

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK