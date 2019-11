Due gare in cui il tecnico del Napoli si giocherà il suo futuro in panchina.

di Redazione Fox Sports - 10/11/2019 09:46 | aggiornato 10/11/2019 09:50

Una situazione, quella in casa Napoli, che non è delle migliori, con la società in silenzio stampa e squadra e tecnico sotto osservazione. Il pareggio col Genoa, infatti, ha allungato la striscia di gare senza vittorie dei partenopei: tre pareggi e una sconfitta in campionato, cinque partite se si considera anche il pari in Champions contro il Salisburgo.

L'ammutinamento dei giocatori dopo la gara europea non ha contribuito a mantenere sereni gli animi, con la società che ha optato per il silenzio stampa in vista della gara col Genoa. Il pari di ieri sera, però, ha mostrato più ombre che luci e adesso a rischiare veramente è Carlo Ancelotti.

Il tecnico del Napoli, infatti, potrebbe essere a rischio esonero se non dovesse vincere le prossime due gare contro Milan e Liverpool dopo la sosta per le nazionali. Una fiducia a tempo, dunque, come scrive il Corriere dello Sport questa mattina: è questa la scelta di Aurelio De Laurentiis nei confronti di Ancelotti, che al momento non rischia, e potrebbe riconquistare la fiducia del patron azzurro col passaggio del turno in Champions.