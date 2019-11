Moviola Napoli-Genoa: manca un rigore per la squadra di Ancelotti

Il mani di Lerager è stato valutato non intenzionale dal VAR, ma rimane il dubbio.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 10/11/2019 11:27 | aggiornato 10/11/2019 11:32

Napoli-Genoa si è chiusa con un pareggio a reti bianche che ha acuito la crisi della squadra di Ancelotti. I partenopei, però, avevano trovato il gol grazie a Insigne, ma la rete è stata annullata per un fuorigioco di Lozano, al di là di tutti nell'azione.

La valutazione sul gol di Insigne è stata corretta, ma potrebbe mancare un rigore al Napoli, come sottolinea la Gazzetta. Sulla punizione che calcia Mertens al 58', infatti, Lerager salta in barriera e tocca la palla col braccio, messo in protezione della faccia. Calvarese il VAR non indicano il contatto col pallone come volontario, ma per la rosea è più rigore che tocco involontario.

Giusta invece la valutazione del contatto Di Lorenzo-Radovanovic avvenuta nell'area di rigore del Napoli sul finire della gara, con Calvarese che ha lasciato proseguire l'azione.