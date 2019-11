I dati di Messi, comunque, sono devastanti. La Pulce aveva segnato solo 12 gol in 174 tentativi fino alla stagione 2014/15, con una percentuale realizzativa del 6.9%. Nella stagione seguente Messi ha aumentato lo scorse del 5,7%, portandosi a 22 gol segnati su 174 tentativi, con una percentuale del 12,6%. 29 i gol segnati da Messi su punizione nelle ultime 5 stagioni, più gol anche del totale dei club. La Juventus, infatti, ha messo a segno 27 reti, mentre il Real Madrid 23, segue la Roma a 21. Numeri incredibili per Messi, che confermano che straordinario giocatore sia l'argentino.

Con le due punizioni messe a segno contro il Celta Vigo, Messi raggiunge quota 33 gol su calcio di punizione, uno score invidiabile considerando che il secondo in classifica, Cristiano Ronaldo, è fermo a 19. Dietro l'attaccante della Juventus ci sono Roberto Carlos a 16 e Ronaldinho a 15, in questa classifica basata sugli ultimi 25 anni di attività dei calciatori.

Sempre Messi. La Pulce ha risolto la partita contro il Celta Vigo, permettendo al Barcellona di vincere 4-1 grazie a una sua tripletta. Si tratta della numero 34 in Liga per il 10 blaugrana, stesso score di Cristiano Ronaldo, ma non è tutto. Due dei tre gol segnati da Messi sono arrivati su punizione, tutto in tre minuti, dal 46' al 48'.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK