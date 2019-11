I Citizens protestano per un rigore non dato nell'azione del gol dell'1-0 Fabinho: a fine partita il manager catalano saluta polemicamente la terna arbitrale.

di Redazione Fox Sports - 10/11/2019 20:50 | aggiornato 10/11/2019 20:55

Una furia. Pep Guardiola non ha digerito in alcun modo la sconfitta per 3-1 subita dal suo Manchester City ad Anfield contro il Liverpool. A far arrabbiare il manager catalano è stata la direzione arbitrale di Oliver (sì, l'arbitro di quel Real Madrid-Juventus) e in particolar modo un rigore non assegnato a inizio primo tempo per un netto fallo di mano di Alexander-Arnold.

Oh my goodness, this is such a petty handshakepic.twitter.com/3LkPjDfCW6 — Zito (@_Zeets) November 10, 2019

La sorte ha poi voluto che sul proseguimeno dell'azione i Reds trovassero l'1-0 con un super gol di Fabinho. La rete è stata convalidata, il VAR non è intervenuto e non ha richiamato il fischietto inglese al monitor.

A fine partita Guardiola non ha nascosto tutto il suo disappunto. Al triplice fischio ha raggiunto il centro del campo e ha stretto energicamente la mano alla terna arbitrale, chiaramente in maniera polemica. Di sicuro si parlerà ancora a lungo di questa partita.