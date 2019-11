Juve-Milan, Ronaldo sostituito: via dallo stadio a gara in corso

Sta giocando molto bene, è tra i primi tre centravanti del mondo. Sta facendo quello che ci aspettiamo da lui. Siamo molto felici, è un bravo ragazzo e un grande calciatore. Deve continuare così. Quest'estate, come ho già ripetuto più volte, abbiamo avuto diverse opportunità in entrata e uscita. Higuain aveva intenzione di restare, abbiamo parlato tanto. L'ultimo anno che è stato qui, a fine stagione non era convinto di se stesso. Da lì nasce la decisione di andare a Milan. Quest'anno, invece, è stato molto deciso. Insieme si è scelto di proseguire

Quello di Cuadrado (in scadenza a giugno 2020, prolungherà fino al 2022, ndr) non è ancora ultimato, ma siamo molto vicini

Ci sono periodi della stagione in cui analizzare statistiche è difficile. L'importante è creare le occasioni in campo, poi verranno anche i gol

