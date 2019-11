Abbiamo vinto una partita importante. Giocavamo contro una squadra che fa soffrire tutte le squadre in questa Serie A. Con un po' più di attenzione, specialmente nel primo tempo, avremmo vinto più facilmente. Qualcosina concediamo sempre ma creiamo tantissimo. È il nostro modo di giocare. Meritiamo il terzo posto per quello che stiamo facendo sul campo. Sappiamo di avere tanta qualità

