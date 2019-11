La sensazione è che contro la Juve siamo andati anche più alti, non volevamo dargli il palleggio ed avevamo altri giocatori che oggi erano infortunati. La Juve ha grandissima qualità tecnica, ma la sensazione è che l'Inter è più tosta: non hanno la stessa qualità della Juve ma ti regalano meno occasioni. I difensori stanno sul pezzo, sanno quello che devono fare, non regalano tante occasioni.

Juric però non è sconfortato a fine partita, anzi, analizza chiaramente la prestazione dei suoi e paragona la partita contro l'Inter a quella contro la Juventus di Sarri, una squadra con più qualità ma che concede qualcosa in più rispetto alla formazione di Conte:

Una sconfitta che lascia l'amaro in bocca, soprattutto dopo il vantaggio iniziale. Il rigore trasformato da Verre aveva acceso l'entusiasmo del Verona , che era riuscita ad andare in vantaggio a San Siro sull' Inter , ma che poi ha dovuto arrendersi alla superiorità dei nerazzurri e al gran gol di Barella, che ha regalato i tre punti alla squadra di Conte.

