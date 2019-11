Oggi siamo di nuovo in testa, forse per un solo giorno, ma con 31 punti e dopo partite in Champions che io penso, al di là di tutto, abbia reso orgogliosi i tifosi, contro squadre che sono sicuramente più avanti di noi, a livello di esperienza e di posizione internazionale.

Dopo la gara il tecnico nerazzurro è intervenuto in conferenza, parlando dell'orgoglio che prova per la sua squadra:

Antonio Conte si gode la vittoria sul Verona. Tre punti sofferti, arrivati in rimonta dopo il vantaggio scaligero, ma che consentono all' Inter di guadagnare la testa della classifica, almeno per un giorno, fino a Juventus-Milan.

