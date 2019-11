Il secondo raddoppia al 75', con Vardy che veste i panni dell'assistman e lui che di esterno destro trafigge Leno chiudendo la partita. Per il Leicester è la quarta vittoria consecutiva, l'ottava in questa Premier League. Un cammino esaltante che inevitabilmente fa tornare d'attualità il miracolo della squadra di Claudio Ranieri.

A decidere la sfida, terminata a reti inviolate dopo 45', sono Jamie Vardy e James Maddison. Il primo sblocca il match al 68', quando Tielemans lo serve e lui col destro si fa trovare pronto in area di rigore siglando l'11esimo gol in campionato (è il capocannoniere davanti ad Abrahm con 10 e Aguero con 9).

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK