Il 3-0 arriva al 51', quando Mané si tuffa sul traversone di Henderson e insacca con una meravigliosa incornata (sette reti in Premier per il senegalese). Il City prova a riaprire la partita al 78' con Bernardo Silva che insacca col mancino. Ma è troppo tardi.

Sblocca il match Fabinho al 6' con un bolide dalla distanza che supera Claudio Bravo. Al 13' è già tempo del raddoppio. Lo firma Mohamed Salah, che sfrutta al meglio il cross di Robertson e di testa esulta per la sesta volta in campionato.

Il Liverpool vola in Premier League. Nello scontro diretto contro il Manchester City, valido per la 12esima giornata, i Reds si impongono 3-1 (11esima vittoria su 12 partite per la squadra di Klopp) e si portano a 34 punti a +9 sui Citizens, scavalcati al secondo posto da Leicester e Chelsea (entrambe a quota 16).

