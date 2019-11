Hertha Berlino e Lipsia rievocano il crollo del Muro con una coreografia

A trent'anni dalla caduta del Muro, Hertha e Red Bull Lipsia hanno riproposto il crollo del muro attraverso una coreografia proposta in curva con una grande Porta di Brandeburgo che si innalzava e un muro simbolico abbattuto sul campo. Nel frattempo, sui maxischermi è stato proiettato il discorso del 1963 che F.Kennedy ha tenuto a Berlino Ovest. In campo si è vista anche una Trabant, la macchina simbolo della Ddr, addobbata coi colori dell'Hertha Berlino.

