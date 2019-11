I Blues vogliono il centrocampista biancoceleste già a gennaio.

4 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 10/11/2019 11:03 | aggiornato 10/11/2019 11:07

Milinkovic-Savic continua a essere l'obiettivo di mercato delle più grandi squadre europee. Il centrocampista della Lazio è stato accostato a diverse squadre, non ultima la Juventus, che ha già messo gli occhi sul giocatore, ma che potrebbe vedersi superata dalla concorrenza del Chelsea.

I Blues, infatti, hanno individuato in Milinkovic-Savic il profilo giusto per rafforzare il centrocampo a disposizione di Frank Lampard. Il club di Londra è pronto ad un'offerta monstre per cercare di accontentare Lotito: si tratta di 80 milioni di euro messi sul piatto dal Chelsea per il centrocampista serbo di Inzaghi, come riporta il Mirror.

L'offerta sembrerebbe allettante, ma potrebbe non bastare per convincere il patron della Lazio a privarsi del suo gioiello.