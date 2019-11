Calciomercato Inter, Mertens dal Napoli a parametro zero

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport l'attaccante può arrivare a vestire la maglia nerazzurra a parametro zero.

Potrebbe essere un molto diversa da quanto immaginato da Aurelio De Laurentiis, la prospettiva cinese per il futuro di Dries Mertens. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, l'attaccante del Napoli starebbe realmente lavorando su varie opzioni di calciomercato con tanti soldi in arrivo dalla Cina, ma con l'obiettivo di restare in Italia.

Su "Ciro" avrebbe infatti messo gli occhi l'Inter di Suning, che avrebbe "praticamente trovato l'accordo con il belga, in scadenza di contratto". Mertens tra qualche mese potrà firmare con qualunque squadra voglia in vista della prossima stagione e il club nerazzurro sembra essere stato il più veloce e convincente.

L'idea è quella di concludere l'operazione con un biennale da 6 milioni a stagione con opzione per la terza, in modo di valutare le condizioni anno dopo anno del 33enne, ancora perfettamente integro fisicamente e pieno di obiettivi e ambizioni. Dopo tanti anni in Italia, infatti, Mertens vorrebbe vincere lo scudetto, oltre a raggiungere la quota dei 100 gol in Serie A.

L'Inter vorrebbe provare a metterlo nelle condizioni di raggiungere entrambi gli obiettivi, ma il Napoli nella prossima sessione di calciomercato proverà a sventare questo potenziale addio, rinnovando la sua offerta di prolungamento di contratto. Perché un conto sarebbe l'addio per andare a prendere i soldi cinesi in Cina, un altro sarebbe prendere quelli stessi soldi, ma con la maglia di una diretta concorrente in Italia.