Parole al miele quelle di Pradè per Simeone, che a Cagliari finora ha segnato 3 gol in 10 presenze.

Ho un rapporto forte con Giovanni Simeone, e spero che anche lui lo abbia con me. È un ragazzo fantastico e un giocatore forte, ma a volte i cicli finiscono. Doveva rifiorire in un'altra piazza e Cagliari può dargli quello che gli stava mancando a Firenze.

Cagliari-Fiorentina è la gara del grande ex Giovanni Simeone , che oggi veste la maglia dei sardi ma che ha trascorso due stagioni a Firenze, segnando 20 gol in 70 presenze con la maglia della Fiorentina.

