Le parole del tecnico dopo la brutta sconfitta per 5-2 in casa del

di Redazione Fox Sports - 10/11/2019 15:10 | aggiornato 10/11/2019 15:19

Vincenzo Montella non è soddisfatto della prestazione dei suoi dopo Cagliari-Fiorentina. I viola hanno perso 5-2 alla Sardegna Arena, e solo la doppietta di Vlahovic ha evitato il passivo di cinque reti.

Il tecnico commenta così:

Ai ragazzi ho detto che va dato merito al Cagliari, ma per alcuni tratti della gara ci siamo vergognati. Non so il perchè di questa prestazioni, non cerco alibi. A livello mentale non siamo stati all'altezza. Dobbiamo anche capire i motivi della riscossa sul 5-0, non ci possiamo permettere simili debacle.

Sulla pressione percepita:

Non è colpa dei ragazzi oggi, ci mancherebbe. Ho visto un Vlahovic diverso, prima e dopo il gol. C'è un po' di tensione e ci può stare quando hai a che fare con ragazzi giovani. Sono calmo, ma ho un bruciore di stomaco che non vi dico.

Su Simeone:

Nessun rimorso, lui non era più sereno a Firenze ed è giusto che sia andato altrove. Sono contento per lui e per quello che sta facendo a Cagliari.

Sull'impatto sulla gara: