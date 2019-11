La soddisfazione del tecnico dopo la vittoria sulla Fiorentina.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 10/11/2019 14:55 | aggiornato 10/11/2019 15:11

Rolando Maran si gode la vittoria del suo Cagliari, che ha superato per 5-2 la Fiorentina alla Sardegna Arena ed è momentaneamente terzo in classifica davanti Roma, Lazio, Atalanta e Napoli.

L'allenatore dei rossoblù ha commentato:

"Noi stiamo bene, ma al di là di questo vogliamo mantenere corte distanze tra i reparti. Giochiamo alti spendendo meno energie, e io vedo una crescita costante grazie all'applicazione da parte di tutti i giocatori. Ma il risultato non deve ingannare, la Fiorentina può mettere in difficoltà chiunque".

Sul senso di responsabilità col Cagliari terzo in classifica:

"Ho sempre detto che per me è un'opportunità. Si vede da come giochiamo, stiamo migliorando partita dopo partita, con una ferocia che viene meno solo negli ultimi minuti, i due gol potevamo evitarli".

Sulle parole di Gomez, che ha parlato di una Serie A poco allenante:

Non devo rispondere a nessuno, ci mancherebbe, ma è una questione di livello. In Champion è ovvio che trovi i più bravi. Io penso che il campionato italiano sia ottimo, anche il Cagliari è un'espressione di quanto dico.

Sull'accostamento del Cagliari dello scudetto:

L'accostamento ci rende orgogliosi ed entusiasti ma pensiamo al presente. Ci entusiasmiamo noi insieme ai tifosi.

Su Nainggolan e Rog: